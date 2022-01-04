صيادلة بمؤهل دبلوم.. "صحة النواب" تناقش بيع الصيدليات أدوية مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشفت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن عدد من المشكلات التي وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلًا عن وصف طرق للعلاج.

وقالت عبد الحليم، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم: الموضة الجديدة أن الصيادلة غير المتخصصين يقومون بإعداد برامج للتخسيس والتغذية، وهو ما يتسبب في مضاعفات صحية كبيرة

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن بعض الصيادلة ممن يحملون دبلومات التجارة، يقومون بقياس الضغط والسكر، ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم إلى أن بعض العاملين في الصيدليات ليسوا صيادلة، وإنما بعضهم يحمل دبلوم تجارة ويقوم بصرف الدواء تحت زعم خبرته التي اكتسبها من الصيدلي صاحب الصيدلية.

وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات، وكذلك مراجعة الأدوية؛ لا سيما أن بعض الأدوية تحتاج إلى وضعها في الثلاجات، قائلةً: وللأسف يتم التعامل معها بشكل خاطئ.

وشددت عبد الحليم على ضرورة التصدي لحالات بيع الأدوية عبر شبكات الإنترنت؛ لخطورتها.