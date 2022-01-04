المقاولون العرب تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس إدارة المقاولين العرب، اجتماعاً لمتابعة أعمال المقاولون العرب بمشروع مبادرة "حياة كريمة" والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية. بحسب بيان صحفي.

جاء ذلك للوقوف على حجم الإنجاز بالمشروعات التي تنفذها الشركة في 161 قرية داخل 11 محافظة بالدلتا وصعيد مصر، وذلك بحضور رؤساء القطاعات وعدد من مديري الفروع والإدارات المنفذة للمشروع على مستوى الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع، الاستماع إلى الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالقرى والتي تشمل أعمال الشبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجة.

وطالب مبروك، مسئولي المشروع ضرورة المتابعة الدقيقة والدورية لكافة تفاصيل العمل لضمان انتظامه وسيرة وفقا للمخطط واكتمال منظومة الصرف بالقرى وتوفير كافة المقومات وعناصر النجاح لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد وبجودة عالية نظراً لأنه يخدم ملايين المواطنين ويسهم في رفع المستوى الصحي والاجتماعي داخل القرية المصرية.