شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مرسيليا للأمراض المعدية تعلن رصد متحور جديد فى جنوب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.

كانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية قالت فى وقت سابق، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد أثار التساؤلات بشأن الكيفية التى ستنتهى بها الجائحة التى ظهرت قبل أكثر من عامين.

وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن الأوبئة تنتهى فى نهاية الأمر، حتى لو كان أوميكرون يعقّد السؤال المتعلق بموعد انتهاء وباء كورونا، إلا أن الامر لن يتحول بين عشية وضحاها، وسيتعين على العالم أن يتعلم التعايش مع الفيروس الذى لن يختفى.