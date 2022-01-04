شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات القطارات الجديدة بالخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 8 معلومات أبرز ما يميز عن قطارات مترو الأنفاق الجديدة الواردة للخط الثالث ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً للعمل بالخط الثالث عن باقى القطارات، وذلك خلال التقرير التالى:

1. قطارات مكيفة.

2 .تم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة وتخفيف تكدس بعض العربات.

3. تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية لشريط المترو.

4. داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات.

5. يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

6. يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

7. تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الآحتياجات الخاصة فى عملية التنقل.

8. العربات مزودة بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع .