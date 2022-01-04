شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع.

ومن المتوقع وفق خريطة التنبؤات الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 17 درجة وتنخفض الصغرى لـ 9 درجات، وتنخفض الصغرى فى شمال الصعيد لـ 5 درجات .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم تتيح لطلاب المنازل بالثانوى العام تسجيل بياناتهم استعدادا للامتحانات

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء كفرصة أخيرة لتسجيل طلاب المنازل بالثانوى العام بياناتهم وتحديثها على الموقع الرسمى للوزارة استعدادا للامتحانات التى تنطلق يناير الجارى.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي١٦، ١٨ يناير ٢٠٢٢، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة.

وخلال تفقده مختلف الإدارات بمديرية أمن القاهرة، شاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً تعرف من خلاله على مراحل إنشاء المقر، ومكوناته، والخدمات التي يقدمها.

ثم تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من تلك الإدارات بالمقر الجديد، الذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تفقد غرفة إدارة الأزمات للتعرف على أسلوب تعاملها مع الأحداث الطارئة وطريقة الاستجابة والتعامل الفوري مع تلك الأحداث.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه المركز الإعلامي المدعم بأحدث الوسائل التي تمكنه من أداء مهامه في نشر البيانات التي تهم المواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصحيح المعلومات المغلوطة، كما شملت الجولة التفقدية غرفة عمليات نجدة القاهرة التي تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين.

شيخ الأزهر من الكاتدرائية: التهنئة بالمناسبات الدينية من فلسفة ديننا الحنيف

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفد الأزهر، في زيارة إلى مقر الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والإخوة المسيحيين بمناسبة "أعياد الميلاد".

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تهانيه للإخوة المسيحيين، داعيًا الله -عز وجل- أن يجعل هذا العام عام خير ومحبة وسعادة، وأن يرفع الله فيه الوباء والبلاء، مؤكدًا أن الرسالات السماوية بينها مشتركات أخلاقية كثيرة، وأن من بين هذه المشتركات هي قيمة السلام، وقيمة الأخوة حيث يقول رسولنا الكريم: «اللهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمُ إخْوَةٌ».

وأشار شيخ الأزهر أن هذا التحاب والتواد الممثل في التهنئة بالمناسبات الدينية والاجتماعية ليس من قبيل المجاملة أو الشكليات كما يصوره البعض؛ ولكنه يأتي انطلاقًا من فهمنا لفلسفة ديننا الحنيف، مؤكدًا ضرورة التحام المؤمنين بالأديان والتفافهم حول قيمهم الأصيلة، للدفاع عن أزمة الإنسان المعاصر ومواجهة هذا الطوفان الذي يستهدف القضاء على القيم الإنسانية، وأن صوت المؤمنين بالأديان هو الصوت الباقي لإنقاذ الإنسان من المأساة التي تتربص بالعالم لتفكيك مفهوم الأسرة ومحاربة الدين وتجنيبه، وإفقاد المجتمع مناعته الاجتماعية للتصدي لمثل هذه الأزمات والكوارث.

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس بفضيلة الإمام الأكبر ووفد الأزهر الشريف، معربًا عن سعادته بتجديد أواصر المحبة والصداقة بين المسلمين والمسيحيين والالتفاف حول النسيج الوطني المصري في هذه المناسبات السعيدة، الأمر الذي يعكس متانة هذه العلاقات وقوتها، مؤكدًا أن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، لإعادة إحياء القيم المجتمعية لمواجهة القيم الشاذة التي تعصف بالأخلاق والقيم.

المرور يعيد فتح طريقى القطامية - العين السخنة وأسيوط الغربى بعد تلاشى الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، طريقي القطامية - العين السخنة وأسيوط الغربي بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق القطامية - العين السخنة فى الاتجاهين، و طريق أسيوط الغربي بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطرق، منعا لوقوع اى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية،مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الارصاد الجوية

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة، لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.

القوى العاملة تعلن مد التقدم للعمل فى ليبيا بالمهن الطبية حتى السبت المقبل

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان مد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل للعمل بدولة ليبيا الشقيقة حتى السبت المقبل لإعطاء فرصة للمتقدمين الذى لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية .

وقال الوزير : إن فرصة العمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبى للعمل ، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.

وأشار سعفان إلى أن هذه أول طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا.

وكشف الوزير عن المهن المطلوبة هى : أخصائى عظام ، جراحة عظام ، وأثنين أخصائى أشعة تشخيصية ، وأثنين أخصائى عيون ، وأثنين أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصى إسعاف وطوارئ، و4 أخصائى جراحة عامة، و4 أخصائى طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائى باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه فى التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائى تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائى تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية فى العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائى تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

الحكومة تنفى تصدير شحنات بصل أخضر فاسدة تسبب الإصابة ببكتيريا الإيكولاى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتريا الإيكولاي، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتريا الإيكولاي، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للخارج بما فيها محصول البصل الأخضر، ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، مُؤكدةً أن الوزارة لم تتلق أية ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم نتيجة لوجود أية ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائياً، حيث تخضع كافة المحاصيل المصرية المُصدرة للخارج للفحوصات الدقيقة من قبل الحجر الزراعي من خلال سحب عينات منها، وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً وخلوها من أي ملوثات، مؤكدةً على أن صادرات مصر من البصل الأخضر بلغت حوالي 43 ألف طن عام 2021، تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة حول العالم.

وفي سياق متصل، تجاوزت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن لأول مرة فى التاريخ هذا العام 2021، نظراً للجهود التي تقوم بها الوزارة في عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع الإيكولاى "E.coli"، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزارع التصديرية.

التنمية المحلية: 16 ألف مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدد المخالفات التى تم تحريرها منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات فى 1 أكتوبر الماضى وحتى مساء أمس 3 يناير بلغت 16640 مخالفات.

وأضاف قاسم، في تصريحات له اليوم، أن المخالفات مقسمة على النحو التالى: "5340 محل، و3565 سوق، و466 مطعم، و3118 ورشة، وأنشطة أخرى بواقع 2654"

وأكد قاسم، أن أجهزة المحافظات والمحليات مستمرة فى حملات متابعة التزام المحال والمقاهى والكافيهات بالمواعيد الشتوية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تواصل المحافظات تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهى والمنشآت الفندقية، وعدم إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية، ومنع الأفراح بالأماكن المغلقة.

الصحة: 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينكا تصل مصر غدا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تستقبل غدا الأربعاء 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح، وتابع: مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاح بشكل سريع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حاليا، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم ارسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار، مضيفا: هناك وفرة كبيرة في التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأضافت، أن شرطة الاحتلال الاسرائيلى شرعت بالتدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه، خاصة في ساعات اقتحام المستوطنين له.

فيما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء مركزًا صحيًا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.