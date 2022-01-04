شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الهدف من إنشاء مركز إعلامى متطور بالمقر الجديد لمديرية أمن القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم الثلاثاء المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة، والذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات.

ويضم المقر الجديد داخل مديرية أمن القاهرة، مركز إعلامي متطور يشمل أحدث الوسائل التي تمكنه من أداء مهامه في نشر البيانات التي تهم المواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصحيح المعلومات المغلوطة، كما يشمل المبنى الجديد غرفة عمليات نجدة القاهرة التي تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين.

وتم إنشاء المبنى بمدينة القاهرة الجديدة ليكون بعيداً عن الإزدحام، وذلك وفقاً لأحدث الطرز المعمارية لتواكب التطورات المتسارعة فى متطلبات العمل الأمني، بإجمالي مساحة تصل لنحو (30442 م2)، وسيتم تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وفق أحدث التقنيات في إدارة المنظومة الأمنية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة.



المبنى الجديد



المقر الجديد



المقر



رسم توضيحى للمبنى