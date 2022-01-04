شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

كما عبر الدكتور مصطفى مدبولى فى برقيته عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.