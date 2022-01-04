شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 8 معلومات هامة عن أحدث أدوية لعلاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعاقدها على أدوية جديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على تصنيعه.

”الخليج 365” يستعرض في تحليل معلوماتي أهم البيانات عن الدواء الجديد لكورونا:

1- تنتجه 3 شركات عالمية هي استرازينكا وميرك وفايزر.

2- الأدوية الجديدة تؤخذ أقراص عن طريق الفم.

3- المستحضرات عقاقير مسجلة ضد الفيروسات.

4- الأدوية الجديدة حصلت موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأدوية الأمريكية، وهيئة الدواء الأوروبية.

5- تصل مصر نهاية يناير الجاري لعلاج المصابين بكورونا.

6- الأدوية تحد من دخول الحالات المصابة بكورونا للمستشفيات وتقلل الوفيات.

7- الدواء الجديد لا علاقة لها بالوقاية من الفيروس، ولن تكون بديلا عن اللقاح.

8- مصر تعاقدت علي شراء علاج لـــ 70 ألف مريض.