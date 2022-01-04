شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يندد بتخريب العشرات من قبور المسلمين بمدينة "ايزرلون" الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تعرض العشرات من مقابر المسلمين في مدينة "ايزرلون" التابعة لولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، لأعمال تخريب وتدنيس من قبل مجهولين.

ووفق ما ذكرته الشرطة فإن السلطات المعنية لا تزال تحقق في الواقعة للكشف عن المتورطين في تخريب أكثر من 30 قبرًا بالجزء الإسلامي في مقبرة "ايزرلون"؛ لتقديمهم إلى العدالة.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع هذه الاعتداءات العنصرية التي تنم عن عداء واضح للمسلمين ولا تراعي حرمة الموتى وخصوصية المقابر، فإنه يؤكد وقوف خطاب الكراهية الذي تروج له الجماعات اليمينية المتطرفة ورائها، حيث تعمل تلك الأفكار المتطرفة ى زرع الفرقة والبغضاء في النفوس على أساس التمييز، وهو ما يتسبب في انعدام الاستقرار بالمجتمعات.