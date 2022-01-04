شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور لمحمد زوج أمينة الإيطالية مع أبنائه الثلاثة بعد استعادتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على أحدث صور لمحمد جمال ابن محافظة الفيوم، زوج أمينة الإيطالية مع أبنائه الثلاثة بعد استعادتهم، حيث تظهر الصور اصطحاب الأب لأبنائه الثلاثة فى نزهة وتناول الطعام فى أحد المطاعم وشراء بعض المستلزمات الخاصة لهم.

كان محمد قد أعلن خبرا حزينا ونهاية مأساوية لقصة ديسيريه أو أمينة الإيطالية، التي ظهرت مؤخرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأحبها المصريون، وحازت علي ملايين المشاهدات، حيث كانت تقيم مع زوجها المصري محمد عطية في قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتعيش حياة الأرياف وتربي البط والطيور واحضر مناسبات أبناء القرية وأكدت سعادتها حيث أعلن في تصريحات خاصة لليوم السابع قرار أمينة بالانفصال وذهابها هي أو أبناءه الي اسرتها للإقامة معهم.

وقال محمد خلال، تصريحاته لليوم السابع، إن أسرة أمينة كان هدفها منذ سنوات طويلة أن تتم عملية الانفصال، وبمجرد وصولهم إلي إيطاليا في زيارة لأسرتها أقنعوها بأن عليها أن تعيش حياتها وتخلع الحجاب وتستمتع بالبحر والحياة وتترك زوجها، ولا أعلم أن كانت أمينة اقتنعت بأقوالهم، أو أنهم ضغطوا عليها ، المهم أنها ذهبت إليهم بصحبة أولادى.

وقال محمد: قرار أمينة بالعيش مع أسرتها أو الانفصال عني لن أتدخل فيه، ولكني لن أترك أولادي، وسوف يعيشون معي ومع أسرتي، لافتا إلي أنه لجأ الي السفارة المصرية في إيطاليا.



أحد أبناء محمد زوج أمينة الإيطالية فى نزهه مع والده



محمد زوج أمينة الإيطالية مع أبنائه الثلاثة



محمد زوج أمينة الإيطالية مع أحد أبنائه فى نزهة