شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور هشام عبد العزيز مديرًا لأوقاف قنا واستمرار تكليفه رئيسًا للقطاع الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، القرار التنفيذى لقرار السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين الدكتور هشام عبد العزيز على مديرًا لمديرية أوقاف قنا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قرار وزير الأوقاف تضمن استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس القطاع الدينى بديوان عام الوزارة.

تدرج الدكتور هشام عبد العزيز فى المناصب القيادية بوزارة الأوقاف، بدءًا من إمام مسجد فى عام 1999 وحتى وصوله إلى أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم رئيسًا للقطاع الدينى بالوزارة.

حصل الدكتور هشام عبد العزيز على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2009م، كما حصل على العدد من الجوائز والتقديرات، من بينها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له لتميزه فى مجال الفهم الصحيح لمعانى القرآن الكريم رمضان 1437هـ - 2016م، كما تم تكريمه فى المنتدى الإسلامى بالشارقة بدولة الإمارات عن المشاركة الفعالة فى المنتدى الإسلامى بالشارقة، وحصل على شهادة تقدير من مجلس إدارة مسجد النصر بروتردام بدولة هولندا عن الجهد المتميز فى إقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان 2006م.

وحصل رئيس القطاع الدينى أيضًا على العديد من الدورات التدريبية، من بينها: "دورة مواجهة الإرهاب الإلكترونى، بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – هيئة الرقابة الإدارية، ودورة الإعداد لشغل الوظائف القيادية (مستوى مدير عام) بمعهد إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دورة الإمام المجدد ( المستوى الخاص المتميز ) بأكاديمية التدريب بوزارة الأوقاف المصرية، دورة الإمام العصرى (المستوى الخاص المتميز ) بالمسجد الأزهر الشريف بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.