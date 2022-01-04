شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بحى العجوزة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى العجوزة بالجيزة حملات لرفع الإشغالات بشوارع مناطق العجوزة والمهندسين وأرض اللواء، تم من خلالها رفع الإشغالات وتحرير المحاضر ومصادرة البطاقات للمحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمت إزالة أعمال تشطيبات مخالفة داخل محل تجارى بالعقار 39 شارع خاتم المرسلين من سلامة الراضى بأرض اللواء، كما تم كنس وتجريد ورفع مخلفات أتربة وتراكمات قمامة بعدة شوارع منها مطلع كوبرى أرض اللواء من جامعة الدول، وشارع الصفطاوى مع انس بن مالك، وسلم الاليزية بأرض اللواء، وشارع ترعة الزمر اسفل محور ارض اللواء، ومجمع مدارس ابراهيم البعثى، وشارع السودان وشارع العلمين.

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مخالفات البناء وعدم السماح بها ضبطت محافظة الجيزة أعمال بناء مخالف برجين تحت الإنشاء بشارع مصنع الثلج المتفرع من شارع كعبيش بحى الهرم، وقد وجهت المحافظة حملاتها على الفور من خلال حى الهرم لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات المشار إليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.