شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى نقيب المحامين رجائى عطية فى وفاة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المستشار رجائى عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى وفاة ابنته المهندسة هالة رجائى عطية، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ونعى رجائى عطية ابنته عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادى المهندسة هالة رجائى عطية".