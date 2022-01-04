شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات غذائية وطبية لأهالى منطقة سن العجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهالى منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر، والتى تم تنسيقها مع الهلال الأحمر المصرى، وبنك الطعام ومؤسسة صناع الحياة، حيث تستمر القافلة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم وتستهدف ما يقرب من ألف أسرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى لمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر لإطلاق قافلة وافتتاح الوحدة الاجتماعية بالمنطقة وافتتاح عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وايمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع الاهلى وميرفت صابرين مساعد الوزيرة لشؤون الحماية الاجتماعية

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن أنشطة القافلة تتضمن تخصيص فريق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الخاصة ببرامج وأنشطة الوزارة " تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التوعية بقضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والطفولة المبكرة.

وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، ودعم مشروعات الأسر المنتجة"، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع الهلال الأحمر تتضمن الكشف الطبى وصرف العلاج من خلال 4 عيادات طبية لتخصصات "باطنة - أطفال - عظام – جلدية" فضلًا عن توزيع عدد 1000 بطانية، و500 شنطة أدوات مطهرات ووقاية شخصية و300 لعبه أطفال.

وأوضحت القباج أنه فى ضوء التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى،تم التنسيق مع بنك الطعام المصرى على توزيع قافلة مواد غذائية تتضمن 1000 كرتونة مواد غذائية،و2 طن لحوم، كما تم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية للأسروالأطفال والسيدات عن مخاطر الادمان والتعاطى بالإضافه إلى استقطاب المدمنين للعيادة المخصصة للصندوق داخل المشروع تمهيدًا لتحويلهم للمصحات العلاجية، كما تم التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة على تنفيذ أنشطة ترفهية وتوعية للأطفال، بالإضافة إلى توفير متطوعين لتنفيذ توزيع قافلة المواد الغذائية.