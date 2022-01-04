شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة بسنت.. القومى للمرأة يدعو الفتيات لسرعة الإبلاغ عن أى ابتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المجلس القومى للمرأة بكل أسى وحزن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى من أخبار مؤسفة عن إقدام إحدى الفتيات على الانتحار فى إحدى القرى بمحافظة الغربية، نتيجة لانتشار صور مفبركة لها من قبل اثنين من شباب قريتها بهدف ابتزازها، ما أساء إليها وعمل على تشويه سمعتها وعرضها للإهانة والتنمر من قبل بعض أفراد القرية.

ونددت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بهذه الجريمة معربة عن بالغ حزنها وأسفها الشديد لما حدث للفتاة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة التى قام بها أحد الشباب من منعدمى الضمير والأخلاق استغل فيها التكنولوجيا الحديثة لفبركة الصور وابتزاز هذه الفتاة الصغيرة، وانتحارها نتيجة للضغط النفسى الذى تعرضت له ونظرة المجتمع لها.

وقالت الدكتورة مايا مرسى إن الجرائم الإلكترونية ازدادت فى الآونة الأخيرة نتيجة لسوء استخدام التكنولوجيا من قبل البعض والابتعاد عن الهدف الرئيسى من استخدامها، مؤكده أنه لابد من إقرار المزيد من التشريعات والقوانين التى تعاقب على مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية لتوعية السيدات والفتيات كيفية حماية أنفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفيه الحصول على حقوقهن فى حالة تعرضها للابتزاز أو أى شكل من اشكال الجرائم الإلكترونية.

وشددت الدكتورة مايا مرسى على أنه يجب علينا جميعا أن نقف يدا بيد لمواجهة مثل هذه الجرائم، مشيرة إلى أن ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون، داعية الفتيات والسيدات اللاتى قد يواجهن مثل هذه الجرائم بألا يخفن وأن يسرعن بالإبلاغ عما يتعرضن له، مؤكدة أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى الفتيات والسيدات، ويقدم المساعدة والدعم اللازم لهن، عن طريق المقابله الشخصية او الخط المختصر 15115 ، او عن طريق تطبيق الواتس اب من خلال الرقم 01007525600 .

كما ناشدت الدكتورة مايا مرسى جميع الأهالى حال تعرض بناتهن لمثل هذه الظروف الوقوف بجانبهن والإنصات الجيد إليهن وتصديقهن والعمل على زيادة الثقة فيما بينهم، مع تقديم كامل الدعم والمساندة اللازمة لهن، وتشجيعهن على الابلاغ وعدم السكوت، وان الجانى سينال عقابه وفقا للقوانين المصرية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى " ليس من حق أحد أن يحكم على أى شخص لأننا لسنا مخولين بالقيام بذلك"، داعية المجتمع بكل فئاته عدم الانسياق وراء الاكاذيب والافتراءات وتصديقها ، مما يؤدى لتعريض الفتيات للضغوط النفسيه والاجتماعيه التى قد تصل بهن للانتحار مثلما حدث.

وتمكنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، من القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكترونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتى هزت الرأى العام.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، عن تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ابراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط البحث الجنائى بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.