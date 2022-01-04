شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى: مصر منطقة بحجم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني إن مصر لم تعد بلدا بحجم المنطقة بل باتت منطقة بحجم العالم.. حلوة يا مصر بناسك وأهلك والطاقات العلمية والفكرية.

أضاف وزير الزراعة اللبناني سنعود يوما إلى هذه الأرض لنكتب أن شعبها فعل المستحيل لأجل الإنسانية، قائلاً "شكرا للأخوة المصرية اللبنانية شكرا للعروبة المطلقة".

وكان الجانبان المصري واللبناني قد اتفقا على تسهيل الإجراءات الخاصة بزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسها: البطاطس المصرية، والنخيل المصري، والتفاح اللبناني، وتفعيل نقاط الإتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي لمناقشة ووضع الحلول المقترحة لتلافي أي عوائق، على أن تكون نقطة الاتصال هي الحجر الزراعي بالبلدين.

كما اتفقا على أن يشمل التعاون المشترك، تبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية في استنباط الأصناف المتحملة للملوحة والمبكرة النضج والمتحملة للجفاف والحرارة العالية، وإنتاج التقاوي والأمصال واللقاحات البيطرية والتعاون فيما يخص سلامة الأغذية، وكذلك انظمة الري الحديث وغيرها، حيث تم تحديد نقاط اتصال لتفعيل التعاون في مجال البحث الزراعي على أن تكون نقطة الاتصال من الجانب المصري هي مركز البحوث الزراعية ومن الجانب اللبناني مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.