شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: تجسد مشاعر التماسك والانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء بالبرقية: "يسُرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. إن إحتفالاتنا بهذه المناسبة .. إنما تعكس حقيقة المشاعر والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة لأبناء الأمة المصرية فى مواجهة الشدائد .. لتحقيق المزيد من التنمية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، جاء بها: "بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر .. وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة .. الخير والتكامل والمحبة والازدهار، فيما وجه رسالة للدكتور القس أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها: "يسُرنى فى مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من التماسك والإزدهار .. وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،

ووجه برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام -بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها: "فى مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يسرنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. إننا إذ نشارك أشقاؤنا إحتفالهم السنوى فى هذه المناسبة .. لنؤكد لهم إعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة المصرية من محبة ومودة تؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم فى مواجهة الشدائد".