شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يكرم عددا من الشركات لتحقيقها إنجازات فنية ومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى اليوم ‏احتفالية لتكريم عدد من شركات الإنتاج الحربي التي نجحت في تحقيق إنجازات فنية وإدارية ومالية وتطوير مؤشرات الأداء بشكل عام خلال العام المالى (2020/2021)، وأقيمت الاحتفالية بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وأوضح الوزير "مرسى" أن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيع رؤساء مجالس الإدارات والعاملين بالشركات والوحدات التابعة على بذل أقصى جهد للإرتقاء بشركاتهم والإنتاج الحربي بوجه عام وتطوير مؤشرات الأداء، لافتاً إلى أن الشركات التي تم تكريمها هي (هليوبوليس للصناعات الكيماوية، أبو زعبل للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، إنتاج وإصلاح المدرعات، قها للصناعات الكيماوية، حلوان للآلات والمعدات)، وأكد الوزير "مرسي" خلال الاحتفالية على أن جهود الشركات الستة المكرمة محل تقدير معرباً عن تطلعه إلى قيامهم بتحقيق المزيد من بذل الجهد بما يعود بالنفع على الدولة ككل، كما أكد على أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.

وعلى هامش الاحتفالية أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في إحتواء التأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات "الإنتاج الحربي" عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها وإستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.