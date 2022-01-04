أمن المنافذ: ضبط 19 قضية متنوعة.. وتنفيذ 219 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار، عن ضبط 25 قطعة.

وفي مجال الأمن العام، ضبط 19 قضية، وتحرير 1581 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 219 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.