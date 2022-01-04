وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بالبرقية: يسُرني أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. إن احتفالاتنا بهذه المناسبة .. إنما تعكس حقيقة المشاعر والروابط التي تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة لأبناء الأمة المصرية في مواجهة الشدائد .. لتحقيق المزيد من التنمية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس / عبدالفتاح السيسي .. وكـل عام وقداستكم بخير ،،

كما بعث محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك-بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبرقية تهنئة للدكتور القس/ أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام -بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.