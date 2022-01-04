ضبط شخص لاتجاره في المشروبات والسجائر المهربة جمركياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار في المشروبات والسجائر المستوردة والمهربة جمركياً وبيعها لعُملائه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المشروبات والسجائر المستوردة غير المُسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة وبيعها لعُملائه بعد تحصله عليها من الأسواق الــحرة بالمُــخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال قيامه ببيع كمية من المشروبات والسجائر المستوردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبحوزته كمية من عبوات السجائر وزجاجات المشروبات "مختلفة الأنواع والأحجام" وجميعهم مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة على المضبوطات للخزانة العامة بمعرفة لجنة من الجهات المختصة بمبلغ 267 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.