وزيرة البيئة: نستهدف وقف التلوث في خليج أبوقير للتكيف مع التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، شركة المعمورة للورق بالإسكندرية ضمن جولتها بعدد من المنشآت الصناعية بالإسكندرية للوقوف على تنفيذ خطط الالتزام البيئي الطوعي بها.

وتفقدت وزيرة البيئة وحدة المعالجة الكيميائية والبيولوجية التي تنفذها الشركة لتتوافق مع المعايير الواردة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المجاري المائية من التلوث.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن وحدة المعالجة التي تنفذها الشركة بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي –المرحلة الثالثة- التابع لوزارة البيئة، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة للحد من التلوث الناتج عن الصرف الصناعي غير المعالج، حيث تصرف الشركة على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبي قير فيما يقدر بحوالي 800 م3/ يوم.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية تلك الوحدة بيئيا واقتصاديا، حيث تساعد على استرجاع ما يقرب من 12% من المواد الخام وإعادة استخدام 60% من مياه الصرف المعالج في العملية الإنتاجية، مما ساهم بشكل فعال في تحسين نوعية مياه المصرف.

كما تم استبدال استخدام المازوت لتشغيل الغلايات بالغاز الطبيعي مما أدى إلى توقف الانبعاثات الصادرة عنها.

وأكدت ياسمين فؤاد على أن الهدف من هذا المشروع هو كفاءة استخدام الموارد خاصة المياه في العملية الإنتاجية والتي تساهم في التكيف من التغيرات المناخية ووقف التلوث في خليج أبوقير.

وشددت على حرص الوزارة على مساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع المعايير البيئية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة التي تراعي اعتبارات البيئة وتقدم منتجات قادرة على المنافسة العالمية في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ.