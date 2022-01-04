الطقس.. صقيع وشبورة وضباب على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من غد الأربعاء وخلال الـ6 أيام المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال شاهين لمصراوي، إن البلاد تشهد خلال الأيام المقبلة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة محافظات الجمهورية، وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترات النهار، على أن تكون درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام خلال فترات النهار.

وأوضح أن الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأشار شاهين، إلى استمرار الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية في ساعات الليل المتأخرة، وفي الساعات الأولى من الصباح، بل ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتابع: أبرز الظواهر الجوية التي تسيطر على كافة أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة، تتمثل في الشبورة المائية والتي تتواجد عادة في ساعات الليل المتأخرة، وتستمر حتى صباح اليوم التالي، على أن تكون كثفاتها عادة من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا.

وأوضح شاهين، أن هذه الشبورة تصل إلى حد الضباب أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

وتابع: بخلاف ذلك فالأجواء مستقرة، ولن تشهد البلاد أي ظواهر جوية مؤثرة على باقي محافظات الجمهورية والأجواء مستقرة خلال الـ 5 أو 6 أيام المقبلة أو منتصف الأسبوع المقبل.

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