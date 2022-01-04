"النواب" يوافق على تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس، في تحديد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وجاءت قائمة تلك الطلبات كالتالي:

1. ميرفت عازر وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

2. ميرفت عازر وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

3. أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

4. محمد الصمودي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

5. مجدي ملك وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات خصوصاً محافظة المنيا.

6. آيات الحداد وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.

7. تامر عبد القادر وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.

8. الطاهر عبد الحميد وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9. أحمد حتة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.