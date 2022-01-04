المستشار عدلي منصور يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

هنأ المستشار عدلي منصور، رئيس جمهورية مصر السابق، "هاتفيا" قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وقالت الصفحة الرسمية، للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، تلقى مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار "منصور" خلال المكالمة عن خالص تهنئته لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا السلام والازدهار للوطن.