تطوير الدائري.. 3 محاور مرورية جديدة لخدمة 9 مناطق- مسارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعمل وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ 3 محاور مرورية جديدة ترتبط بالطريق الدائري حول منطقة القاهرة الكبرى وذلك لخلق شرايين مرورية وحل أزمات التكدسات والاختناقات المرورية.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم إزالة كل الورش التي كانت مقامة بدون ترخيص، على محور الجزائر، وأنه يتم إنشاء محور المرج إلى جانب محور المريوطية.

وبذلك تشمل المحاور الجديدة التي يتم العمل عليها (المرج - المريوطية - الجزائر)، وتفاصيلها كالتالي:

أولا: محور المريوطية

يربط محور المريوطية الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.

ويخدم المحور الجديد قرى محافظة الجيزة والصعيد والمناطق السياحية بالهرم وسقارة.

ثانيا: محور الجزائر

من المقرر أن يخدم محور الجزائر سكان مناطق المعادي والبساتين.

وتشمل أعمال التطوير المرافقة للمحور تطوير منطقة الورش أسفل الطريق الدائري في بداية طريق السخنة.

ثالثا: محور المرج

يعتبر محور المرج هو المحور الثالث من بين المحاور الجديد المرتبطة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويتم إنشاء هذا المحور من أجل خدمة مناطق المرج والخصوص والخانكة وأبوزعبل.