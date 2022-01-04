حققت إنجازات.. وزير الإنتاج الحربي يكرم عدد من الشركات التابعة للوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، ‏احتفالية لتكريم عدد من شركات الإنتاج الحربي التي نجحت في تحقيق إنجازات فنية وإدارية ومالية وتطوير مؤشرات الأداء بشكل عام خلال العام المالي (2020/2021).

وبحسب بان اليوم، أقيمت الاحتفالية بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وأوضح الوزير، أن التكريم يأتي في إطار تشجيع رؤساء مجالس الإدارات والعاملين بالشركات والوحدات التابعة على بذل أقصى جهد للإرتقاء بشركاتهم والإنتاج الحربي بوجه عام وتطوير مؤشرات الأداء، لافتاً إلى أن الشركات التي تم تكريمها هي (هليوبوليس للصناعات الكيماوية، أبو زعبل للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، إنتاج وإصلاح المدرعات، قها للصناعات الكيماوية، حلوان للآلات والمعدات)، وأكد الوزير "مرسي" خلال الاحتفالية على أن جهود الشركات الستة المكرمة محل تقدير معرباً عن تطلعه إلى قيامهم بتحقيق المزيد من بذل الجهد بما يعود بالنفع على الدولة ككل، كما أكد على أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.

وعلى هامش الاحتفالية، أكد الوزير، أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي، كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية، على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل، بما ساهم في احتواء التأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات "الإنتاج الحربي" عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

حضر احتفالية التكريم المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والمهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة والدكتورة ليلى شحاتة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالإضافة إلى عدد من القيادات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وهم الدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمحاسب سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والدكتور حسام حسن رئيس قطاعات البحوث والتطوير والمهندس خالد عبداللطيف عياد رئيس قطاع الجودة والمهندس هشام نصر بقطاع التفتيش والمراجعة الداخلية، كما حضر الاحتفالية عدد من العاملين بالشركات الست المكرمة.