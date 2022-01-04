الصغرى تنخفض لـ5 درجات.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة