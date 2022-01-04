شبورة كثيفة وشوائب عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الثلاثاء، حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الثلاثاء 4 يناير 2022:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.