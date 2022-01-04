شكرا لقرائتكم خبر عن هلال جمادى الآخرة يزين سماء مصر الليلة.. يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال شهر جمادى الآخرة 1443 بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح اكثر ارتفاعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

والقمر وصل منزلة الاقتران يوم الأحد 02 يناير عند الساعة (06:33 مساءً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وهلال القمر سيكون هذه الليلة في حالة اقتران مع كوكب عطارد (-0.7) وكلاهما موجود في كوكبة الجدي، وستكون المسافة الظاهرية بينهما 3 درجات، وهي واسعة ليشاهدا سويا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك باستخدام المنظار.

إضافة لذلك سيكون هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب زحل سيد الحلقات (0.6) الخافت، حيث يفصل بينهما 4 درجات حيث سيكون القمر إلى الجنوب من زحل.

يوما بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .