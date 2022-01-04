شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية وشبورة كثيفة حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي يصاحبها تدهور الرؤية الأفقية فتم على إثرها إغلاق بعض الطرق، مشيرة إلى الاستقرار التام في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على إكسترا نيوز، إن الاستقرار الذى يشهده البلاد سببه مرتفع جوي في سطح الأرض وطبقات الجو العليا ، يصاحب هذا الاستقرار ظاهرة جوية واحدة وهى الشبورة المائية .

وحول درجات الحرارة، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستكون حول المعدل وتسجل ما بين 17 الى 18 درجة نهارا، مع طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل لتسجل الحرارة 9 درجات في بعض الأيام ويكون الطقس شديد البرودة.