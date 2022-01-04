شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز": زيادة عدد الفصول الدراسية لـ 518 ألف فصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، زيادة عدد الفصول الدراسية خلال العام 2020،2021، إلى 518 ألف فصل، موضحا أن عدد الفصول الدراسية عام 2013 ،2014، وصل إلى 466 ألف فصل وزاد إلى 518 ألف فصل.



وكان كتاب الرؤية والإنجاز، أشار إلى تحسين الجودة والحالة التنافسية للتعليم العام محليا وإقليميا وعالميا، حيث تم تجهيز 12.5 ألف مدرسة وتوصيل 2530 بشبكات الفايبر، ومنح 2 مليون جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية وتجهيز الفصول بـ" 37 ألف شاشة تفاعلية بالمرحلة الثانوية.

وأوضح كتاب الرؤية والانجاز، أنه تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العلمية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكترونى موحد لـ" 20 مليون طالب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

وفى منظومة الامتحانات الإلكترونية، أكد "كتاب الرؤية والانجاز"، أنه تم امتحان وتقويم قرابة 1.64 مليون طالب، إضافة إلى تقييم الطلاب فى أكثر من 19 مليون بحث إلكترونى، وتصحيح قرابة 10.4 مليون امتحان إلكترونى، وإطلاق قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب والمكتبة الرقمية.