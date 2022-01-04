الصحة: توفير جميع أنواع اللقاحات فى مراكز التطعيم بالمحافظات

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان توافر كل أنواع اللقاحات بمركز التطعيمات في جميع المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، "اللقاح أمان لك ولكل من حولك" وطالب المواطنين بالتسجيل الفورى للحصول علي لقاح كورونا مؤكدا أنه لم يعد هناك قوائم انتظار مطلقا ويتم ارسال الرسائل بمكان وموعد التطعيم فور التسجيل مباشرة .

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف