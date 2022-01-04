شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: إعلان الكشوف الأولية للمرشحين بالانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن النقابة العامة لأطباء الأسنان، القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى، غدا الأربعاء 5 يناير 2022، وذلك بعد غلق باب الترشح يوم الأربعاء الماضى 29 ديسمبر 2021.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، لعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 211 لسنة 1970.

ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الخميس 17 مارس 2022.

وكان الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، قال إن إجمالى عدد الأطباء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بانتخابات التجديد النصفى حوالى 75 طبيبا، موضحا أنه ترشح على مستوى الجمهورية فوق 15 عاما 5 أطباء، وتحت سن الـ15 عاما 7 أطباء، كما ترشح 9 أطباء على مناطق الجمهورية الستة: "شرق الدلتا فوق 15 سنة، وسط الدلتا فوق 15 سنة، غرب الدلتا فوق 15 سنة، القاهرة والجيزة فوق 15 عاما، شمال الصعيد فوق 15 سنة، جنوب الصعيد 15 سنة"، لافتا إلى أنه جار تلقى الترشح بالانتخابات على 3 مقاعد لرؤساء نقابات فرعية بالمحافظات، هى: الإسماعيلية وترشح على المقعد طبيبان، وأسيوط وترشح على المقعد طبيب واحد، وبورسعيد وترشح على المقعد طبيبان.