شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تصل لأقرب مسافة من الشمس اليوم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصل الكرة الأرضية اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 إلى أقرب مسافة من الشمس - الحضيض - عند الساعة (06:52 صباحا بتوقيت جرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريًا، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,105,052 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر إلى الشمس ( المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – ابعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,098,455 كيلومتر من الشمس.

إن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريا الآن أكبر قليلاً من المعتاد، وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪ ، ومع ذلك ، لا يذوب الثلج في النصف الشمالي ، لأن الفصول الأربعة تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها او بعدها عن الشمس.

وخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس في حين انه خلال الصيف يكون مائل باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول، فعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو ، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.