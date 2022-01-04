بالتنسيق مع 4 مديريات أمن.. غلق طريق أسيوط الغربي بسبب الشبورة الكثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق أسيوط الغربي وذلك بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور لـ قائدى السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية، حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.