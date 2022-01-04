اليوم.. الحكم على قاتل زوجة شقيقه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم بقتل زوجة شقيقه في حلوان، بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام يحيى اليماني وإبراهيم فهمي صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كشفت قرار الإحالة قيام المتهم "ب. ف" بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بقتل زوجة شقيقه المجني عليها "ز. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام على إثر خلاف سابق بينهما، ولد في نفس الجاني حقد وضغينة تجاه ضحيته، فبيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها مخطط إجرامى بجلبه سلاح أبيض "سكين" حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقة "زوجها" لتنفيذ ما ضمره في نفسه وحبسه بوجدانه.

تابع أمر الإحالة: فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحًا حادًا من بين طيات ملابسه والسابق إعداده بمسكنه، وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها، وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها، فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التي أودت بحياتها.