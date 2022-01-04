النيابة ترد على المدعين بنفوذ فكري الهواري: "لن نتهاون في أي واقعة تتيقن ثبوتها عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ردت النيابة العامة في بيان رسمي، الثلاثاء، على الادعاءات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلةِ نسبٍ أو قرابةٍ بين فكري الهواري و كريم الهواري المتهم في حادث وفاة أربعة بالشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة، كذلك ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم فكري الهواري.

وذكرت عن تلك الادعاءات، أنها لن تتهاون في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حق المتهم فكري الهواري بنهاية التحقيقات، مع حرصها الدائم على مبادئ النزاهة والشفافية.

كان فكري الهواري ظهر خلال فيديوهات وتسجيلات صوتية تداولها رواد السوشيال ميديا وهو يتحدث بطريقة غير لائقة عن ضباط بوزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة، وحققت معه النيابة وأصدرت قرارا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وذكر "الهواري" في التحقيقات أن غالبية ما ورد في التسجيلات الصوتية من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلًا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها.

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