شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تشل الحركة فى واشنطن وتتسبب فى إغلاقات فيدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت العاصمة الأمريكية واشنطن والمناطق المحيطة بها لعاصفة ثلجية ما أدى إلى إغلاق المقار الفدرالية والمدارس وتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات فى حركة الملاحة الجوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأميركية.

وقد تؤدى العاصفة التى تجتاح معظم الساحل الشرقى للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى "انقطاع فى التيار الكهربائى” و"عواصف ثلجية" و"فيضانات" محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية.

وانقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 440 ألف منزل فى ولاية فرجينيا و76 ألف منزل فى ولاية ميريلاند المجاورة، وسقطت أشجار على خطوط التوتر العالى جراء الثلوج.

وأمام حالة الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفدرالية فى مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافى اليومى للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم فى مجلس الشيوخ حتى الثلاثاء.

كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد-19 وتعليق توزيع الفحوص السريعة، وأغلق العديد من المدارس بسبب تساقط الثلوج فى منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.

وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التى سادت أصلا فى برنامج الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات كورونا بسبب متحور "أوميكرون".