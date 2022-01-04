شكرا لقرائتكم خبر عن 11 وزيرا.. تعرف على تشكيل لجنة إدارة الأزمات فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على تُشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون:

1. الصحة والسكان.

2. العدل

3. الدفاع

4. الداخلية

5. التنمية المحلية

6. السياحة

7. المالية

8. التموين والتجارة الداخلية.

9. التربية والتعليم والتعليم الفني

10. التعليم العالى والبحث العلمى

11. التضامن الاجتماعى

رئيس هيئة الدواء المصرية

رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

تختص اللجنة بالآتى :

إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه فى المادة 1 من هذا القانون، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .

إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشى مرفقًا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة 1 من هذا القانون.

ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.