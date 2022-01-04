حدائق الفسطاط.. صور حديثة تكشف حجم الأعمال في أكبر متنفس بقلب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر إيهاب حنفي، ‏المتحدث الرسمي بإسم صندوق التنمية الحضرية‏، مجموعة من الصور التي تظهر تطورات إعمال الإنشاءات ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط.

وقال حنفي، عبر صفحته على فيسبوك، إن تطوير منطقة الفسطاط يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كلف بها صندوق التنمية الحضرية ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

وتابع أن مشروع حدائق الفسطاط هو المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حدائق على مساحة حوالي 500 فدان لتصبح أكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة وتشمل عدد من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة ومنطقة حدائق تراثية وهضبة كبيرة تتيح التواصل البصري مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

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