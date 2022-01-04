أول تعليق من مبروك عطية على انتحار فتاة بسبب صور فاضحة مفبركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الداعية الإسلامي مبروك عطية على واقعة انتحار الطالبة بسنت بسبب تهديدها بصور فاضحة مفبركة: "أرواح بتروح دي تاني حالة، الأولى لدكتورة محترمة نشر أحد المجرمين على الفيس كلامًا لا يليق عنها لم تنتحر وإنما ماتت كمدًا رحمها الله وتركت أطفالًا وتلحق بها اليوم بسنت إلى هذه الدرجة أصبحت الأرواح رخيصة".

وتابع "عطية" في بث مباشر على موقع يوتيوب: "تهديد أيه بالصور وبفركة والله كلمة جامعة مانعة في القرآن الكريم لو التزمنا بها لنجينا بها الله من ويلات الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.. اللي هيتقي الله لا يلعب بأعراض الناس.. المسلمين ميعرفوش الفبركة لأن الفبركة تزوير".

وأضاف: "التي تغلب به اللعب به مبدأ شيطاني.. لعب أيه.. التفاهة وصلت لهذه الدرجة.. الرشد أيها الموحدون يا بتوع مين صاحي يصلي على النبي، عشان كدة لازم نجتهد ونتعاون في تغيير صورة الفيساهيسا.. الدين سلوك له مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. المسلم لا يهدد ولا يروع الناس قالها النبي".

وقال: "قال عليه الصلاة والسلام لا يروعًا أحدكم أخاه جدًا أو هزلًا.. حتى الهزار محرم شرعًا أنك تقوله كلمه بهزار وتخوفه".

وأضاف "عطية": "اختارت البنت الموت لو كانت قدمنا كنا قولنلها طز فيه وفي الصور ويعمل ما بداله وخافي ربنا، لكن راحت فات زمان النصيحة لا نملك لها إلا الرحمة ولا نملك لمن فعل هذا إلا الدعاء بالغضب".