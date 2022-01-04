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تنازل عن الجنسية المصرية.. إخلاء سبيل رامي شعث في قضية اتهامه نشر أخبار كاذبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أفاد مصدر قانوني، أن جهات التحقيق أخلت سبيل رامي شعث في التحقيقات التي تجرى معه في قضية "خلية الأمل".
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن شعث تنازل عن الجنسية المصرية، ومن المقرر نقله إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.
وكان "شعث" محبوسًا على ذمة التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما وجهت النيابة للمتهمين نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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