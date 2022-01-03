شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية توقع اتفاقية مع "التنمية البشرية" بالداخلية للتوعية الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، اتفاقية للتعاون مع اللواء أنور فوزي مرسي مدير المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية بالعباسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم: بروتكول التعاون يهدف إلى التعاون بين الجهتين في مجالات البرامج التأهيلية والتدريبية، وتوعية المجتمع في المجالات الأمنية، الأمن الإداري، الحماية المدنية، السلامة والصحة المهنية وختاماً الوقاية من أخطار الحريق.

و كان الدكتور عمرو الحاج أكد أنه فى خمسينيات القرن الماضي، كانت تمثل الهيئة بيت الخبرة للحكومة المصرية ولاتزال تحتل هذه المكانة من خلال 4مراكز لخدمة البرنامج النووي المصرى وهم مراكز " البحوث النووية ، بحوث الأمان النووى و الإشعاعي ، القومى للبحوث و تكنولوجيا الإشعاع و المعامل الحارة.

و أضاف الحاج ، أن مراكز الأبحاث الخاصة بالهيئة تضمن لمصر تحقيق برنامج نووى متكامل ، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الذرية تخدم العلوم الاجتماعية و الإدارية و الزراعية و الطبية و الهندسية و العلوم الطبيعية الأساسية.

وذكر الحاج، أن الأنشطة التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية تنقسم إلى بحثي و اقتصادى و مجتمعى لمعرفة مردود الأنشطة على المجتمع ، موضحا أن أن أنشطة الهيئة تخدم محاور استراتجية مصر 2030 وهى الزراعة و الطاقة و البيئة و الصحة.