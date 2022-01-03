شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: قلة المياه أحد أسباب زيادة الوزن في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، عن نوعية الأكلات التي يحتاجها الجسم لدعم المناعة.

وأوضح نزيه خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن أحد أسباب زيادة الوزن في الشتاء هي قلة المياه، مشيرًا إلى أن موضوع المياه خطير للغاية وتقليل المياه في الشتاء مشكلة لأن الوقت الذي يتم فيه مواجهة الزكام، كما أن 80% من المكون الرئوي مياه.

تابع أنه أحيانًا يأتي إشعار جسم الإنسان بالجوع ويكون بشكل كاذب مثل الشعور بالجوع في الصباح عقب الاستيقاظ، وهذا يكون احتياج للمياه وليس احتياجًا للطعام.

كما تحدث نزيه عن أغذية دعم المناعة، وقال إن منها الأغذية التقليدية لأي مجتمع وهي البيئية، فالجسم يحتاج إلى الطاقة ويحصل عليها من النشويات والبروتينات والبقوليات سواء الأرز أو اللحوم أو الأسماك، وكذلك يحتاج إلى الأغذية التي تدعم سلامة العمليات الحيوية مثل طبق السلطة الخضراء خماسي الألوان لأن بها كل الفيتامينات والمعادن والمركبات العضوية التي لا يمكن لأي معمل تحضيرها.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.