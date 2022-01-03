"جثة فتاة أجنبية بالشيخ زايد ورفض إيقاف مرتضى منصور".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة تحقق في العثور على جثة فتاة أجنبية داخل منزلها بالشيخ زايد

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة أجنبية داخل شقتها بكومبوند في المدينة.

احتفال رأس السنة تحوَّل لـ"ليلة دموية".. حكاية مقتل طالب أمام سايبر بدار السلام

مع قُرب حلول السادسة مساء الجمعة الماضية، تناول عبدالرحمن أسامة الغداء مع والدته داخل شقتهما بدار السلام، ارتدى ملابسه الجديدة ثم ودعها ليحتفل مع أصدقائه بـ"ليلة رأس السنة" لكن بعد ساعات تلقت خبرًا حوَّل حياتها لمأساة.

ضلت طريق العودة لمنزلها.. الداخلية تعيد طفلة إلى أسرتها بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية، فى إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم جلوس طفلة بمفردها في حالة بكاء شديد، وبسؤالها قررت بأنها ضلت طريق عودتها لمحل سكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات وتجهل عنوانها وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها.

اختلفوا على الذهب.. مشاجرة بين 4 أثناء التنقيب انتهت بقتيل في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص في مشاجرة بأسوان.

ضبط أجنبي استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها في القاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول؛ لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم بالنزهة.

حكم نهائي برفض إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات

قضت الدائرة الأولي فحص، بمحكمة مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية، والذي طالبا فيه بإلغاء حكم أول درجة والصادر لصالح رئيس الزمالك مرتضى منصور، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات، عن ممارسة أي عمل رياضي وكذا تغريمه 100 ألف جنيه.

إغلاق 8 طُرق بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية بالمحافظات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، استمرار غلق طريق "القطامية - العين السخنة" وإغلاق عدة طرق أخرى بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعوق الحركة المرورية.