إخلاء سبيل رامي شعث في قضية اتهامه نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أفاد مصدر قانوني، أن جهات التحقيق أخلت سبيل رامي شعث في التحقيقات التي تجرى معه في قضية "خلية الأمل".

وكان "شعث" محبوسًا على ذمة التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة أيضًا للمتهمين نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.