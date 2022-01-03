5 نصائح من هيئة الدواء لاستخدام بخاخ الأنف بأمان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت هيئة الدواء المصرية نصيحة عن كيفية استخدام الطريقة الصحيحة لبخاخ الأنف على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحة أن بخاخ الأنف من المستحضرات التي تستخدم لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

وقالت الهيئة، إن الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف كالتالي:

1- تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.

2- تنظيف اليدين جيدًا بالماء ثم تجفيفها.

3- غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.

4- وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.

5- الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.