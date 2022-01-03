​متحور أوميكرون.. "علمية كورونا" تكشف آخر المستجدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر لم تظهر فيها أي حالات إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" باستثناء الحالات الثلاث التي أعلنت عنها وزارة الصحة الشهر الماضي.

وأضاف حسني في تصريحات لمصراوي، اليوم: "كنا في منتهى الوضوح عندما ظهرت حالات من خارج مصر وأعلنا ذلك وهناك شفافية في الحديث عن أي مستجدات في هذا الإطار".

وشدد على أن المتحور لم يؤثر على فعالية أدوية علاج كورونا، ويستجيب للبروتوكولات العلاجية المعمول بها، بل أثر على سرعة الانتشار فقط، حيث أكدت الدراسات العالمية أن انتشار أوميكرون أسرع بالمقارنة بالمتحورات الأخرى.

ولفت إلى أن "أوميكرون"، ليس مرعبًا والخوف من سرعة انتشاره، ولكن قوة إصاباته أقل من المتحورات السابقة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وكانت الإصابات تعود لثلاثة مصريين، وقد تم اكتشاف إصابتهم بعد وصولهم إلى مطار القاهرة.