ظاهرة نادرة الحدوث.. الأرصاد تكشف تفاصيل مرور 72 ساعة من الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد جوية، إن البلاد مرت خلال الثلاث أيام الماضية بحالة من الطقس السيئ.

وأضافت الهيئة أن سيناء شهدت ذروة حالة عدم الاستقرار؛ حيث اكتست الغردقة باللون الأبيض في ظاهرة نادرة الحدوث كما شهدت شرم الشيخ أمطارًا غزيرة وتساقط كثيف للبرد ووصلت الأمطار على سيناء إلى حد السيول؛ حيث أغلقت الكثير من الطرق.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة الجوية على باقي المحافظات كان متوسطًا أو يزيد قليلًا؛ حيث شهدت العديد من محافظات مصر الوسطى كأسيوط والمنيا تساقط لأمطار قد يصل لغزير على بعض المناطق بينما تساقطت الأمطار على باقي الأنحاء أمطار إلى متوسطة لكنها استمرت لفترة طويلة من الوقت.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من الإنذارات الجوية قبلها بـ72 ساعة لكافة المناطق والمحافظات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

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